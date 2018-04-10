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ماكرون يلتقى ملك المغرب بقصر الإليزيه لبحث العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:53 م
ماكرون يلتقى ملك المغرب بقصر الإليزيه لبحث العلاقات الثنائية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون


باريس (أ ش أ)
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استقبل الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، العاهل المغربى الملك محمد السادس الذى يزور حاليا فرنسا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية خلال هذا اللقاء الذى لم يكن مدرجا على اجندة الرئيس ايمانويل ماكرون لهذا الأسبوع.  

وجاء هذا اللقاء قبيل استقبال الرئيس ماكرون لولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان لاجراء مباحثات يليها المشاركة فى مأدبة عشاء و ذلك فى ختام زيارته الرسمية اليوم لفرنسا.

وكان ملك المغرب التقى مساء الاثنين ولى العهد السعودى و رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى الذى نشر الليلة الماضية صورة سيلفى تجمعهم على حسابه بموقع تويتر .

يشار إلى أن ايمانويل ماكرون التقى ملك المغرب عدة مرات فى الفترة الماضية و ذلك خلال زيارة خاصة للمغرب فى يونيو الماضى ثم فى ابو ظبى فى مطلع نوفمبر خلال افتتاح متحف اللوفر ابو ظبى ثم فى القمة الاوروبية الافريقية بابيدجان فى 29 نوفمبر وكذلك فى 12 ديسمبر خلال قمة الكوكب الواحد بباريس.

 

 


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