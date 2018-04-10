ماكرون يضم الحريرى إلى محادثاته مع محمد بن سلمان فى قصر الإليزيه

ماكرون يضم الحريرى إلى محادثاته مع محمد بن سلمان فى قصر الإليزيهالثلاثاء، 10 أبريل 2018 06:57 م
ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
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قرر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن يضم رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى إلى محادثات مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الذى التقاه عصر الثلاثاء فى قصر الإليزيه، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وأوضح الإليزيه أن "القادة الثلاثة سيتناولون بصورة مقتضبة قبل العشاء الرسمى المواضيع المرتبطة بالاستقرار فى الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادى والثقافى"، كما أن الحريرى مدعو إلى حفل العشاء الرسمى الذى يقيمه ماكرون على شرف ولى العهد.
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