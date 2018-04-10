ماكرون: السعودية وفرنسا تعقدان مؤتمر إنسانى بباريس الصيف المقبل بشأن اليمن







كتب إبراهيم حسان - رويترز

قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إنه اتفاق مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، على عقد مؤتمر إنسانى فى باريس الصيف المقبل بشأن اليمن، مبينا أن موقف فرنسا تجاه الأزمة اليمنية واضح، وتدين باستمرار الهجمات الصاروخية التى يقوم بها الحوثيين.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بباريس، أن الاتفاقيات التى تم توقيعها مع المملكة العربية السعودية، شملت جوانب التعليم والثقافة، وتابع قائلا: "لدينا زعيم شاب وبذل الكثير من أجل النساء السعوديات وأمضى أكثر من 5% فى فرنسا، وندعمه فى إنجاح مشروعه الإصلاحى".

وأكد ماكرون أن كل مبيعات الأسلحة للسعودية تتم على أساس كل حالة على حدة وبما يتفق مع القانون الدولى، موضحا أن بلاده ستعلن "خلال الأيام المقبلة" ردها على الهجوم الكيميائى المفترض فى سوريا، وفى حال قررت شن ضربات عسكرية فسوف تستهدف "القدرات الكيميائية" للنظام من غير أن تطال "حليفيه" الروسى والإيرانى.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافى مشترك مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان "خلال الأيام المقبلة، سنعلن قراراتنا (...) والقرارات التى قد نتخذها لن تهدف فى أى من الأحوال إلى ضرب حلفاء النظام أو مهاجمة أى كان، بل ستستهدف القدرات الكيميائية التى يملكها النظام"، مؤكدا أن فرنسا "لا ترغب باى تصعيد".