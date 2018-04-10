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ليبرمان: إسرائيل لن تسمح لإيران بترسيخ أقدامها فى سوريا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:58 م
ليبرمان: إسرائيل لن تسمح لإيران بترسيخ أقدامها فى سوريا وزير الدفاع الإسرائيلى افيجيدور ليبرمان


(أ ف ب)
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 صرح وزير الدفاع الإسرائيلى افيجيدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بترسيخ أقدامها فى سوريا، مهما بلغ الثمن، ولا يوجد لنا خيار آخر.

قال ليبرمان اثناء زيارته قاعدة عسكرية فى كتصرين فى الجولان السورى المحتل فى مؤتمر صحفى "لن نسمح لإيران بترسيخ أقدامها فى سوريا، مهما بلغ الثمن، ولا يوجد لنا خيار آخر. قبولنا ببقاء الإيرانيين هناك كالقبول بالسماح لهم بشد الخناق حول رقابنا".

ونفى ليبرمان أن تكون لإسرائيل علاقة بضرب قاعدة التيفور فى محافظة حمص، وقال "لا أعرف من كان فى سوريا ولا أعرف من هاجم التيفور."

 

 


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