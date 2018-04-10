قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدم مدرسة جنوب الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدم مدرسة جنوب الخليلالثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:05 ص
قال مديرية التربية والتعليم العالى فى جنوب الخليل مساء أمس الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى باشر بهدم مدرسة زنوتا الأساسية ومصادرة أثاثها فى التجمع البدوى القريب بلدة الظاهرية بالخليل.
وأكد مدير تربية جنوب الخليل محمد سامى فى بيان أن هدم مدرسة زنوتا يأتى فى سياق سياسة التجهيل التى يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى، مضيفا ان الهدم والاقتحام الليلى يدليل على ضعف الاحتلال ضد الانسان الفلسطينى المتسمك بارضه ،موضحا ان بناء هذه المدرسة جاء ليعزز من مقومات التحدى وصمود المواطن بارضه وتوفير حق التعليم لكافة اطفال فلسطين، وإن ما يحدث فى مدرسة زنوتا لن يثنى المديرية عن توفير التعليم فى كافة المناطق المستهدفة .
وناشد سامى المؤسسات الدولية بالتدخل لحماية حقوق الطلاب التعليمية، أخذ موقف جدى إزاء هذه الممارسات الهمجية العدوانية وتوفير الحماية للمدارس والطلبة والمعلمين.
وكانت مدرسة زنوتا افتتحت الشهر الماضى ضمن مدارس التحدى التى توفرها الوزارة فى المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
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بواسطة:
د. هاشم الفلالى
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