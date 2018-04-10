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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:10 م
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قائد عسكرى حوثى يعلن انضمامه للجيش اليمنى والتحالف العربى يقصف المتمردين

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:06 م
قائد عسكرى حوثى يعلن انضمامه للجيش اليمنى والتحالف العربى يقصف المتمردين الجيش اليمنى - أرشيفية


أ ش أ
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أعلن أحد قادة الكتائب العسكرية الحوثية، اليوم الثلاثاء، انشقاقه عن الميليشيات والانضمام إلى صفوف الجيش الوطنى فى محافظة الجوف شمال اليمن.

وأكد النقيب هيثم قائد عبدالله ثوابة، قائد الكتيبة الأولى مشاة حرس حدود، والمعين من قبل ميليشيا الحوثى - فى بيان نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن انضمامه للجيش الوطنى يأتى احتجاجا على تصرفات الميليشيات وممارساتها الإجرامية بحق المواطنين فى المناطق التى لا تزال تحت سيطرتها، وتزايدت مؤخرا الانشقاقات من صفوف ميليشيات الحوثى لقادة عسكريين وأمنيين، ممن أتيحت لهم فرصة الإفلات من قبضتهم، بسبب هزائمها وتراجعها الميدانى المستمر فى مختلف جبهات القتال.

وعلى صعيد آخر، شنت مقاتلات التحالف العربى، اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت تجمعا للحوثيين فى مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصادر محلية، ما يفيد بأن الغارات استهدفت آليات تابعة للحوثيين فى منطقة السلان بمديرية المصلوب، ما أسفر عن إيقاع عدد من القتلى والجرحى فى صفوف المليشيا، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.


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