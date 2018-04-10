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فيديو.. ماكرون: قبلت دعوة نقلها ولى العهد من الملك سلمان لزيارة السعودية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:40 م
فيديو.. ماكرون: قبلت دعوة نقلها ولى العهد من الملك سلمان لزيارة السعودية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون


كتب أيمن رمضان
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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أنه قبل دعوة نقلها له ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان من الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية.

 

وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ولى العهد السعودى بالعاصمة الفرنسية باريس، أن بلاده لديها رغبة مشتركة مع السعودية لمكافحة كافة أشكال الإرهاب وقطع مصادر تمويله.

 

ولفت الرئيس الفرنسى، إلى أن زيارة ولى العهد السعودى لبلاده تهدف لشراكة مستمرة بين البلدين، مؤكدا أنه لن يتسامح مع تهديد الصواريخ الباليستية للسعودية، مؤكدا اتفاقه على عقد مؤتمر بشأن الوضع الإنسانى فى اليمن بحلول الصيف. 

 

وأكد الرئيس الفرنسى، أنه يشترك مع السعودية فى ضرورة التصدى لتوسع إيران فى المنطقة، وتابع: "لا نريد تدخلا إيرانيا فى الانتخابات التى ستجرى فى العراق ونقف مع السعودية ونتبادل المعلومات لمواجهة خطر الصواريخ الحوثية".


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