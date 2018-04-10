فيديو.. افتتاح مهرجان الحرية المسرحى بالإسكندرية فى دورته الخامسة







الإسكندرية- هناء أبو العز

افتتحت مساء اليوم، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الحرية المسرحى، والذى ينظمه مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، وتحمل الدورة اسم الفنان الراحل أحمد راسم.

حضر الافتتاح، الفنان الدكتور وليد قانوش مدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، والمخرج محمد مرسى إبراهيم مدير المهرجان، وأعضاء لجنتى التحكيم والمشاهدة، وعدد من المسرحيين والفنانين.

جدير بالذكر أن المهرجان تقدم له هذه الدورة 30 عرضًا مسرحيًا، وأقرت لجنة المشاهدة 12 عرضًا، وتتضمن العروض كالآتى العرض المسرحى "ديستوبيا" للمخرج محمد فرج الخشاب، وعرض "توته توته" للمخرج إبراهيم أحمد، وعرض "صامت" للمخرج إبراهيم حسن، وعرض "صيد الفئران" للمخرج رفعت عبدالعليم، وعرض "البقية فى حياتك" للمخرج محمد مجدى، وعرض "ضمة" للمخرج عصام بدوي، وعرض "وحدى" للمخرج محمد عبدالصبور، وعرض "رجوع" للمخرج أحمد عادل، وعرض "فانتازيا الموت" للمخرج أحمد سردينة، وعرض "قوى كحيوان حر كإله" للمخرج طارق نادر، وعرض "الكراسي" للمخرج على إيهاب، وعرض "النافذة" للمخرج أحمد عبدالقادر.

وسيتم اختيار عرضين منهم مع إعلان جوائز الدورة المحلية لتصعيدهم للدورة العربية والتى من المتوقع ان تكون خلال ديسمبر المقبل.

بدأت فعاليات المهرجان بالسلام الجمهوري، يعقبه عرض فيلم تسجيلى عن الفنان الراحل أحمد راسم، والذى تحمل الدورة الخامسة المحلية من مهرجان الحرية للإبداع المسرحى اسمه، كما يتم عمل عدد من التكريمات، ويختتم الحفل بعرض غنائى وحكى بطولة الدفعة الخامسة باستوديو الممثل بمركز الحرية للإبداع، وهو عرض خارج المسابقة.