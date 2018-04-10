فلاح يتعدى على شقيقته بالضرب لعدم زيارتها لأسرتها منذ زواجها بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

تعدى فلاح فى العقد الثالث من العمر، مساء اليوم، الثلاثاء، بقرية سنتريس مركز أبوكبير بالشرقية بالضرب على شقيقته، وإصابتها بطعنة بالصدر، لخلافات عائلية بينهما، وتم التحفظ عليه تحت تصرف نيابة أبوكبير.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام " محمد ع ط" 30 سنة فلاح، مقيم سنتريس مركز أبوكبير، بإصابته شقيقته "ف" 32 سنة، بطعنة بالصدر، بسبب خلافات عائلية بينهما.

وتبين من التحريات أن المصابة متزوجة بذات القرية، وأثناء ذهابها لزيارة أسرتها اليوم، حدثت مشادة كلامية بينهما وبين شقيها لعدم زيارتها لأسرتها منذ زواجها، وعدم قيامها بقضاء أى متطلبات للأسرة، وقام شقيقها بطعنها بالسكين، وتمكن ضباط مباحث أبوكبير برئاسة الرائد رائد ربيع، من ضبط المتهم وجارى العرض على النيابة.