فرنسا تؤكد الردّ حال تجاوز الخط الأحمر فى سوريا







(أ ف ب)

أكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن "إذا تم تجاوز الخط الأحمر" فى سوريا، فسيكون هناك "ردّ"، مشيرا الى أن المعلومات التى تبادلها الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون ونظيره الأمريكى دونالد ترامب "تؤكد مبدئيا استخدام أسلحة كيميائية".

وصرّح بنجامان غريفو لاذاعة "اوروبا 1" أنه "اذا ثبتت المسؤوليات ورئيس الجمهورية (الفرنسية) كررها مرات عديدة، إذا تم تجاوز الخط الأحمر فسيكون هناك ردّ". وأضاف "رئيس الجمهورية ورئيس الولايات المتحدة تبادلا معلومات تؤكد مبدئيا استخدام اسلحة كيميائية".