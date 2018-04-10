غدا.. تشييع جثمان النقيب محمدى الحسينى شهيد الواجب الوطنى بقنا

غدا.. تشييع جثمان النقيب محمدى الحسينى شهيد الواجب الوطنى بقناالثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:13 م
النقيب محمد الحسينى شهيد الواجب الوطنى
إضافة تعليق
أعلنت أسرة النقيب محمد الحسينى، شهيد الواجب الوطنى، والذى استشهد صباح اليوم، أثناء تبادل إطلاق النيران بين قوة أمنية وخارين على القانون في حملة أمنية علي قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، تشيع جثمانه غدا بعد صلاة الظهر من المسجد الكبير.
وأفاد مصدر مسئول، أن تبادل إطلاق نيران مع خارجين على القانون فى حملة أمنية على إحدى البؤر الإجرامية بقرية حمرا دوم، التابعة لمركز نجع حمادى، شمال محافظة قنا، أسفر عن استشهاد النقيب محمدي رجب الحسيني، وإصابة النقيب أدهم يوسف والمجند محمد عصمت.
يذكر أن الضابط الشهيد من كفر الزقازيق، بمحافظة الشرقية، ودفعة 2015، من قوة قطاع الأمن المركزي بمحافظة قنا، ودون على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، تدوينة قال فيها، "سلاما على من قاتلوا بالليل وفي الصباح بالأكفان عادوا، سلاما عليهم إلى يوم أن نلتقي جميعا، رحم الله شهداء الوطن".
وفي سياق متصل، سادت حالة من الحزن الشديد بين أصدقاء الشهيد وقاموا بنعيه علي صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه تمنى الشهادة أكثر من مرة، فيما طالبت أسرة الشهيد الجميع بالدعاء له.
إضافة تعليق
بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى
بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة