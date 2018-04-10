غدا.. تشييع جثمان النقيب محمدى الحسينى شهيد الواجب الوطنى بقنا







الشرقية- فتحية الديب

أعلنت أسرة النقيب محمد الحسينى، شهيد الواجب الوطنى، والذى استشهد صباح اليوم، أثناء تبادل إطلاق النيران بين قوة أمنية وخارين على القانون في حملة أمنية علي قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، تشيع جثمانه غدا بعد صلاة الظهر من المسجد الكبير.

وأفاد مصدر مسئول، أن تبادل إطلاق نيران مع خارجين على القانون فى حملة أمنية على إحدى البؤر الإجرامية بقرية حمرا دوم، التابعة لمركز نجع حمادى، شمال محافظة قنا، أسفر عن استشهاد النقيب محمدي رجب الحسيني، وإصابة النقيب أدهم يوسف والمجند محمد عصمت.

يذكر أن الضابط الشهيد من كفر الزقازيق، بمحافظة الشرقية، ودفعة 2015، من قوة قطاع الأمن المركزي بمحافظة قنا، ودون على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، تدوينة قال فيها، "سلاما على من قاتلوا بالليل وفي الصباح بالأكفان عادوا، سلاما عليهم إلى يوم أن نلتقي جميعا، رحم الله شهداء الوطن".

وفي سياق متصل، سادت حالة من الحزن الشديد بين أصدقاء الشهيد وقاموا بنعيه علي صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه تمنى الشهادة أكثر من مرة، فيما طالبت أسرة الشهيد الجميع بالدعاء له.