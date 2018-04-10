غدا .. انقطاع المياه عن مناطق سكنية بحى فيصل بالسويس

غدا .. انقطاع المياه عن مناطق سكنية بحى فيصل بالسويسالثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:13 م
اللواء أحمد حامد، محافظ السويس
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أعلن قطاع المياه بحى فيصل بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء،قطع المياه عن عدد من المناطق السكنية بحى فيصل غدا الاربعاء، خاصة مدينه السلام، من الساعة 10 مساءاً الثلاثاء وحتى صباح الاربعاء.
وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس فى بيان له، أن انقطاع المياه المناطق التابعة لحى فيصل سوف ينتهى فى اقرب وقت.
وأوضح حامد، إن سبب قطع المياه هو تغيير وتركيب 2 محبس لتغذية العداية لإصلاح خط الطرد ( الحرفيين - 24 اكتوبر - برك الاكسدة ).
وأكد محافظ السويس، أن جميع الأزمات التى تظهر من وقت لآخر ببعض القرى بسبب المياه ستنتهى مع تشغيل محطة المياه الجديدة شرق قناة السويس، والتى تم الانتهاء من إنشائها.
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