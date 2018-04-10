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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:05 م
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غدا.. اجتماع طارئ لـ"الصحفيين العرب" لبحث مواجهة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:19 م
غدا.. اجتماع طارئ لـ"الصحفيين العرب" لبحث مواجهة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى ارشيفية


كتب محمد السيد
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قررت الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب، عقد اجتماع طارئ للاتحاد،غدا الأربعاء الموافق 11 ابريل الجارى بمقر الاتحاد العام بالقاهرة لبحث ومناقشة الإجراءات اللازمة بشأن تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، بما فى ذلك إجراء الاتصالات مع كافة الهيئات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان واطلاعها على حقيقة الجرائم التى ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

 

وأضاف الاتحاد فى بيان له،أن ذلك يأتى نظرا للظروف الصعبة التى يواجهها الشعب الفلسطينى البطل والزملاء الصحفيين الفلسطينيين من جراء تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى والتى تتعارض مع كافة القواعد القانونية الدولية ونتج عنها استشهاد 31 شهيدا فلسطينيا وإصابة 1500 آخرين فى إطار إحياء ذكرى يوم الأرض والعودة إلى الديار وهو حق مطلق للشعب الفلسطينى والذى كفلته حرية التعبير عن الرأى وكافة القوانين الدولية.

 


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