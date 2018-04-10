غداً .. "رسالة سلام للعالم" المؤتمر الدولى الأول للتربية الرياضية بجامعة بنها







القليوبية - نيفين طه

تبدأ مساء غداً الأربعاء أعمال المؤتمر الدولي الأول الذي تنظمه كلية التربية الرياضية بجامعه بنها، وتستمر أعماله علي مدى أربعة أيام، يناقش خلالها عدد من الابحاث العلمية في مجالات العلوم الرياضية ، صرح بذلك الدكتور حسين دري أباظه عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

وأضاف فى بيان له ، أن جامعة بنها تبعث رساله سلام للعالم من خلال عقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ بإعتبارها مدينه السلام ،موضحا أن المؤتمر يشارك في أعماله أكثر من 300 من أساتذه وخبراء التربية الرياضية من مصر والمنطقة العربية والعالم، وأنه سيناقش علي مدى جلساته أحدث ما توصل إليه العلماء في مجالات العلوم الرياضية والعلوم المتعلقة بالرياضات المختلفة.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس الجامعة ، علي أهمية عقد هذا المؤتمر في مدينه شرم الشيخ بإعتباره رسالة سلام الي العالم خاصة بعد أن حققت مصر نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، وحققت استقراراً أمنياً ضخماً بدليل وجود هذا العدد الكبير من ضيوف المؤتمر من مختلف الدول العربية والاجنبية ، بالإضافة الي المصريين.

وأوضح القاضي أن المؤتمر يلقى رعاية كبيرة من مختلف الجهات الرسمية في الدولة.