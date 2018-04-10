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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:47 م
خالد صلاح
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"عمليات بغداد" العراقية تعتقل مسئول خلية إرهابية فى العاصمة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 01:21 م
"عمليات بغداد" العراقية تعتقل مسئول خلية إرهابية فى العاصمة القوات العراقية - أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت قيادة "عمليات بغداد"، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على مسئول خلية إرهابية فى جانب الكرخ بالعاصمة.

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه "بجهد استخبارى ألقت قوات الأمن القبض على متهم ينتمى لعصابات (داعش) الإرهابية فى جانب الكرخ ببغداد، ويعمل مسئول خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية"، مشيرة إلى أن عملية إلقاء القبض نفذت استنادا لمعلومات استخبارية عن تواجد المتهم فى بغداد هاربا من إحدى المحافظات المجاورة.

القوات الأمنية العراقية تفجر مخلفات "داعش" شرق وغرب الفلوجة

وعلى صعيد آخر، أفاد مصدر أمنى عراقى بشرطة الفلوجة، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية فجرت مخلفات تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى شرق وغرب مدينة الفلوجة، ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر - الذى لم تسمه - إن "القوات الأمنية العراقية قامت بتفجير مخلفات (داعش) بين مدينتى الفلوجة والكرمة شرق مدينة الفلوجة، بعد جمعها من المناطق المحررة".

وأضاف المصدر أن "القوات فجرت بالتزامن مع ذلك مخلفات (داعش) أخرى فى منطقة النساف غرب الفلوجة"، لافتا إلى أن "عمليات التفجير تمت دون وقوع خسائر مادية أو بشرية"، يذكر أن القوات الأمنية تواصل تطهير المناطق المحررة بالأنبار من الألغام والعبوات الناسفة بالمحافظة التى فخخ بها التنظيم البنى التحتية.


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