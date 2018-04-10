ضبط 21 حالة تحرش خلال احتفالات شم النسيم بالغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط قسم مكافحة التحرش، بالبحر الأحمر، من ضبط 21 حالة تحرش بمدينة الغردقة، خلال احتفالات أعياد الربيع.

وكان اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من اللواء عصام العزب مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة قادها الرائد عماد قنديل، رئيس قسم مكافحة التحرش، والرائد أحمد شديد، رئيس مباحث القسم، من ضبط 21 حالة تحرش بمناطق الممشى السياحى، وأماكن التجمعات بمدينة الغردقة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.