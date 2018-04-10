ضبط 21 حالة تحرش خلال احتفالات شم النسيم بالغردقة

ضبط 21 حالة تحرش خلال احتفالات شم النسيم بالغردقةالثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:20 م
تحرش - أرشيفية
إضافة تعليق
تمكن ضباط قسم مكافحة التحرش، بالبحر الأحمر، من ضبط 21 حالة تحرش بمدينة الغردقة، خلال احتفالات أعياد الربيع.
وكان اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من اللواء عصام العزب مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة قادها الرائد عماد قنديل، رئيس قسم مكافحة التحرش، والرائد أحمد شديد، رئيس مباحث القسم، من ضبط 21 حالة تحرش بمناطق الممشى السياحى، وأماكن التجمعات بمدينة الغردقة.
وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
إضافة تعليق
بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى
بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة