ضبط طن و822 كيلو من الأسماك المملحة منتهية الصلاحية بالمنيا

ضبط طن و822 كيلو من الأسماك المملحة منتهية الصلاحية بالمنياالثلاثاء، 10 أبريل 2018 12:48 م
أسماك مملحة -أرشيفية
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تمكنت مديرية التموين بالمنيا،من ضبط ومصادرة طن و822 من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى،وذلك خلال حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمحلات التجارية والتأكد من سلامة المعروض من السلع والأنواع المختلفة من الأسماك المملحة خلال فترة الاحتفال بعيد شم النسيم.
وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين فى بيان له،أنه تم تحرير17 محضرا ًتموينيا ً لحيازة وعرض أسماك مملحة بدون فواتير أومستندات خلال حملات تفتيشية على مدار 5 أيام ومصادرة الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بمراكز المنيا.
وأضاف وكيل الوزارة،أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم .
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