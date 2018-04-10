ضبط طن و822 كيلو من الأسماك المملحة منتهية الصلاحية بالمنيا







المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت مديرية التموين بالمنيا،من ضبط ومصادرة طن و822 من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى،وذلك خلال حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمحلات التجارية والتأكد من سلامة المعروض من السلع والأنواع المختلفة من الأسماك المملحة خلال فترة الاحتفال بعيد شم النسيم.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين فى بيان له،أنه تم تحرير17 محضرا ًتموينيا ً لحيازة وعرض أسماك مملحة بدون فواتير أومستندات خلال حملات تفتيشية على مدار 5 أيام ومصادرة الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بمراكز المنيا.