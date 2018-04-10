ضبط حقلين للألغام وعبوات ناسفة تابعة لـ "داعش" فى الأنبار بالعراق







بغداد (أ ش أ)

أعلن مركز الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم الثلاثاء، ضبط حقلين للألغام وعبوات ناسفة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى الأنبار .

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول فى بيان نقلته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن قيادة عمليات الأنبار نفذت عملية تفتيش فى مناطق (قبر بن عطوان - الطريق المكسر والمناطق المحيطة بها) وعثرت خلالها على 34 عبوة ناسفة محلية الصنع و حقلين للألغام يحتويان على 65 عبوة وصاروخ و4 جراكن مملوءة بمادة الC4 وعبوة عبارة عن صفيحة معدنية و قنبلة هاون وتم تفكيكها.

وأضاف البيان أن فرق المعالجة فجرت 15 عبوة ناسفة مختلفة فى منطقة البو ذياب وعالجت قوة أخرى 5 عبوات ناسفة فى منطقة البو صالح العيد، كما تم تفجير 40 عبوات تعمل بوسيلة الضغط فى منطقة النساف عثرت عليها أيضا فرق المعالجة فجرت أيضا 35 عبوة تعمل بوسيلة الضغط فى منطقة تقاطع السلام.

يذكر أن القوات الأمنية تواصل تطهير المناطق المحررة بالأنبار من الألغام والعبوات الناسفة بالمحافظة التى فخخ بها التنظيم البنى التحتية.