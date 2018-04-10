صور.. مياه سوهاج تشارك فى الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة

صور.. مياه سوهاج تشارك فى الاحتفال بالعيد القومى للمحافظةالثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:02 م
مياه سوهاج تشارك فى الاحتفال بالعيد القومى
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شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج،فى احتفالات العيد القومى للمحافظة،وذلك بالدفع بسيارات تحمل رسائل توعوية للمواطنين ورسائل بأهم المشروعات التى تم استلامها وتشغيلها خلال العام الجارى.
وذلك خلال المسيرة التى نظمتها المحافظة بالكورنيش الشرقى صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
وأضاف الشركة فى بيان له،أن فريق التوعية بالشركة قام بتوعية المواطنين المشاركين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى وأنه تم توزيع مطبوعات على الحضور لتوعيتهم بقضايا المياه.
مياه سوهاج تشارك فى الاحتفال بالعيد القومى
مياه سوهاج تشارك فى الاحتفال بالعيد القومى
مياه سوهاج تشارك فى الاحتفال بالعيد القومى
مياه سوهاج تشارك فى الاحتفال بالعيد القومى
مياه سوهاج تشارك فى الاحتفال بالعيد القومى
مياه سوهاج تشارك فى الاحتفال بالعيد القومى
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