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صور..محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالقطاعات الخدمية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:01 م
صور..محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالقطاعات الخدمية محافظ كفر الشيخ خلال اللقاء


كفر الشيخ – محمد سليمان
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ناقش اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء،خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية.

جاء ذلك بحضور المهندس راضى أمين السكرتير العام،والمحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمحاسب فتحى الشرقاوى، واللواء شكرى الجندى،واللواء هانى النواصرة، أعضاء مجلس النواب، ومساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن.

وناقش نصر تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بعدد من القطاعات الخدمية الشئون الصحية والتربية والتعليم والطرق والزراعة والإسكان والغازومياه الشرب الصرف الصحى والجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والكهرباء والأوقاف والأزهر الشريف والتضامن الإجتماعى والتموين والثقافة والشباب والرياضة والطب البيطرى والسياحة وأملاك الدولة والابنية التعليمية وحماية الشواطئ والحماية المدنية والرصف.

بحث محافظ كفرالشيخ تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمني لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية.

تابع محافظ كفرالشيخ تقاريراللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام، وعضوية رؤساء المراكز والمدن،ومساعد مدير الأمن،ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى،والخاصة بإنهاء معوقات بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى، على ان يتم الانتهاء من حل وإنهاء هذه المعوقات.

وشدد محافظ كفرالشيخ،على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة من المهد ومصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفات وتحصيل غرامة قد تصل إلى 100 الف جنيه مع ضم المقاول إلى المحضر كشريك فى التعدى مؤكدا أن التعدى على الأراضى الزراعية جناية لما يترتب على هذا التعدى من خسائر وإضرار بحق الأجيال القادمة ونسف البقعة الزراعية بالدلتا التى تعد من اخصب الاراضى على مستوى الدولة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الرقابة والمرور على المخابر والتأكيد على توافر رغيف الخبز اللازم لإحتياجات المواطنين،والتواجد المستمر لمفتشى ومباحث التموين حتى لايستغل اصحاب المخابز الحصص المقرره للمواطنين بطريقة مخالفة.

وشدد محافظ كفرالشيخ على حصر جميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة ووضعها فى جدول الأعمال الاسبوعى والانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات فى موعدها المقرر ،وعمل تقرير اسبوعى بذلك متضمناً موقف التنفيذ ،لافتا انه سيتم تطبيق غرامات تأخير و اتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وقال محافظ كفرالشيخ ،أنه سيتم متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة ،وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيا ، والعرض لمتابعتها ميدانياً على الطبيعة ، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروع الرصف وسرعة انهاء الاعمال المكلفه بها وحدة الرصف بالمحافظة.

كلف محافظ كفرالشيخ جميع رؤساء المراكز والمدن،ومديرى المديريات بالمحافظة،بضرورة انهاء مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها المقرر ، وإتمام نسبة التنفيذ الى 100%.

وكلف المحافظ بتوفير اماكن لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بمراكز ومدن المحافظة ، وتوزيع السلع المدعمة على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً،وكلف محافظ كفر الشيخ بتكثيف الرقابة على محال السلع الغذائية والاستهلاكية ومتابعة الاسعار وتوافر السلع.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بتحسين المرافق والخدمات،وبخاصة النظافة ورفع المخلفات،ومراجعة بيارات الصرف الصحى،وصلاحية العوازل وجودة كابلات الكهرباء .

2- التنفيذيون المشاركون في الاجتماع

التنفيذيون المشاركون في الاجتماع

3- جانب من الحضور من وكلاء الوزارات
جانب من الحضور من وكلاء الوزارات

4- محافظ كفر الشيخ اثناء مناقشة الخطة الاستثقمارية
 محافظ كفر الشيخ اثناء مناقشة الخطة الاستثقمارية
 

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