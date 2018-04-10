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صور..محافظ بني سويف يكرم الأطباء الرواد والمثاليين

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 06:14 م
صور..محافظ بني سويف يكرم الأطباء الرواد والمثاليين جانب من التكريم


بنى سويف ايمن لطفى
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 شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف فعاليات احتفال النقابة الفرعية للأطباء ،بيوم الطبيب المصرى 2018، والذى نظمته نقابة أطباء بنى سويف، فى حضور الدكتور حسين خيرى نقيب أطباء مصر والدكتور أحمد الشرقاوى نقيب أطباء بنى سويف والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام السباعى مدير عام التأمين الصحى بالمحافظة، والدكتور على عبدالله مبروك عضو مجلس النواب، وجمع كبير من أطباء المحافظة.

وأعرب المحافظ  خلال اللقاء عن سعادته بمشاركة أطباء بنى سويف فى يومهم، وتقديره الكبير لمسؤولى المنظومة الصحية بالمحافظة، والتى تضم مديرية الصحة والتأمين الصحى ونقابة الأطباء بالمحافظة، بجانب الجامعة وكوادرها الطبية والأكاديمية، مؤكداً على أن الطبيب هو الركيزة الأساسية التى تقوم عليها المنظومة الطبية والعلاجية، وهو الشريك الأساسى فى خطة المحافظة للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن السويفى.

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن المحافظة لديها خطة طموحة للنهوض بالقطاع الصحى، والتى تتضمن عدة محاور أهمها الارتقاء بالمنظومة الصحية بالقرى، واستغلال الامكانات والموارد المتاحة فى دعم المنظومة، لافتاً إلى نجاح منظومة العمل والتى يشترك فيها قطاع الصحة والمجتمع المدنى بجانب المحافظة فى إحراز مراكز متقدمة فى عدة مجالات صحية خاصة فى ملف علاج فيروس سى، بالإضافة إلى إدخال تخصصات نوعية لأول مرة للقرية السويفية مثل خدمة الغسيل الكلوى.

ومن جانبه أعرب  نقيب أطباء مصر عن شكره وتقديره لمحافظ الإقليم المهندس شريف حبيب ، حيث ينقل له أطباء فرع النقابة بالمحافظة حرص المحافظ على الوقوف بجانبهم في مواجهة أية تحديات ومعوقات للخدمة الصحية بالمحافظة، وأنه دائماً على تواصل بهم، مؤكداً على أن النقابة تعمل جاهدة للمساهمة في دعم القطاع الصحي لكونها ركيزة أساسية والجزء الأكبر في المنظومة بداية من حل مشكلات الأطباء أولاً ،والذي يصب في دعم وتحسين مستوى الخدمة بكل تأكيد.

وأشاد نقيب أطباء بني سويف في كلمته بالجهد المبذول من محافظ بني سويف ومسؤولى الصحة بالمحافظة، لدعم النقابة وتذليل كافة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية ، لافتاً إلى أنه عندما تجد مسؤول الاقليم مهتم باستمرار دفع المنظومة للأمام يكون هذا من الأمور الايجابية.

 ومن جانبه اوضح  عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ،أنه تم تشكيل مجلس الصحة الإقليمي بالمحافظة برئاسة المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ، وعضوية نقيب الأطباء بالمحافظة ، وسكرتير عام المحافظة ، وعميد كلية الطب ، ومدير التأمين الصحي فرع بني سويف ، ومديري الإدارات الصحية ، مشيرا إلى المجهود الكبير الذي بذله المحافظة، لتشكيل هذا المجلس لتفعيل دوره في خدمة المنظومة الصحية.

  وفي ختام الحفل كرم  المحافظ المهندس شريف حبيب  ، والدكتور حسين خيري النقيب العام ، عددا من الأطباء المثاليين وهم :ايمان محمد عبدالعزيز، عمرو محمد نادي ، محمد جمال أحمد، عبدالسميع محمد السيد، أيمن رفعت عبدالحسيب، هشام صلاح عبدالرازق، هشام محمد يوسف، خالد كمال فايزي، هشام محمد يوسف ، طارق على محمد، حمادة محمد سعيد، منى حسين توفيق، رأفت محمد ربيع، مينا فوزي ، أحمد محمد حلمي ، بالإضافة إلى عدد من الأمهات المثاليات والأطباء الرواد  والمحالين للمعاش ، والحاصلين على الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة).

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