صور.. فرق الإنقاذ السورية تزيل آثار تدمير موقع انفجار مدينة إدلب







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

قامت فرق الإنقاذ السورية اليوم الثلاثاء، بإزالة الأنقاض فى موقع انفجار مجهول المصدر دمر بناية متعددة الطوابق أمس الاثنين، فى مدينة إدلبة السورية ، حيث تسيطر الجماعات المتطرفة على المنطقة.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان أعلن أن 11 مدنيا قتلوا فى الانفجار وأصيب 80 آخرون، ويخشى المرصد من ارتفاع عدد القتلى بسبب خطورة حال الكثير من الجرحى.

وأسفر الهجوم على تدمير عدد كبير من المبانى السكنية فى المدينة مما أدى إلى حالة من الفزع لدى الأهالى



إزالة آثار التدمير



جانب من عمليات الإزالة



جانب من عمل فرق الإنقاذ السورية



فرق إنقاذ سورية