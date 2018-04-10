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صور.. رئيس مدينة أبورديس يتفقد إخلاء شركة بتروجيت لإراضى أملاك الدولة‏

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 09:54 ص
صور.. رئيس مدينة أبورديس يتفقد إخلاء شركة بتروجيت لإراضى أملاك الدولة‏ رئيس مدينة أبو رديس يتفقد الأرض المستردة من شركة بتروجيت


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء ،اليوم الثلاثاء، لجنة عملية إخلاء مساحة الأرض المستردة من شركة بتروجت، بعد أن سددت المستحقات، وحق الانتفاع عن تلك الأرض عن الأعوام السابقة، وذلك لاستغلالها فى مشروعات تنموية للمدينة.

وأوضح عبد العظيم فى بيان له اليوم إنه تم إصدار رخصة إشغال وحق انتفاع للشركة للمساحة المتبقية، والتى بلغت مائة ألف متر، التى رغبت فى إشغالها بعد أن قامت بسداد مبلغ 3 مليون جنيه قيمة الانتفاع، وسداد مبلغ 3 مليون جنيه أخرى قسط، من إجمالى 21 مليون جنيه مستحقة على الشركة لصالح المحافظة من عام 1980 وحتى الآن، على أن يتم سداد مبلغ 9 مليون على ثلاثة أقساط بواقع 3 مليون جنيه كل ثلاثة أشهر.

وشدد رئيس مركز ومدينة أبو رديس، على مسؤلى مجلس إدارة شركة بتروجت بسرعة تسديد القسط الثانى، الذى يبلغ ثلاثة ملايين جنيه تنفيذا لما اتفق عليه وصدق عليه المحافظ.

 

 

احمد عبد العظيم رئيس مدينة ابورديس اثناء تفقد عملية الاخلاء
احمد عبد العظيم رئيس مدينة ابورديس اثناء تفقد عملية الاخلاء

 

اثناء تفقد موقع الشركة
اثناء تفقد موقع الشركة

 

الانشاءات الشركة
تفقد موقع الشركة

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