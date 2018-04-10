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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 06:31 م
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صور.. تموين الأقصر تجهز الشون والصوامع لاستلام محصول القمح 2018

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:13 م
صور.. تموين الأقصر تجهز الشون والصوامع لاستلام محصول القمح 2018 جولة وكيل الوزارة وقيادات المديرية للشون والصوامع


الأقصر – أحمد مرعى
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انتهت محافظة الأقصر، من استعداداتها لموسم توريد القمح، بتجهيز الشون والصوامع لاستلام المحصول من المزارعين، خلال العام الجارى.

 

وأكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن السعة التخزينية بالمحافظة المخصصة للأقماح 31.100 ألف طن عبارة عن بنكر إسنا 20 ألف طن، وشونة بنكر إسنا 5 آلاف طن بخلاف صومعة خليتين 1100 طن بأرمنت، وشونة أرمنت 5 آلاف طن، وقد تم توريد 194.580 طن من شرق العوينات.

 

وأضاف وكيل الوزارة أنه بدأ أمس موسم توريد القمح بمحافظة الأقصر ببنكر إسنا.

 

تموين الأقصر تجهز الشون والصوامع لإستلام محصول القمح 2018 (1)
الشون والصوامع
 
تموين الأقصر تجهز الشون والصوامع لإستلام محصول القمح 2018 (2)
تموين الأقصر تجهز الشون
تموين الأقصر تجهز الشون والصوامع لإستلام محصول القمح 2018 (3)
 تجهزات استلام محصول القمح

 


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