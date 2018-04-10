صور.. تموين الأقصر تجهز الشون والصوامع لاستلام محصول القمح 2018







الأقصر – أحمد مرعى

انتهت محافظة الأقصر، من استعداداتها لموسم توريد القمح، بتجهيز الشون والصوامع لاستلام المحصول من المزارعين، خلال العام الجارى.

وأكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن السعة التخزينية بالمحافظة المخصصة للأقماح 31.100 ألف طن عبارة عن بنكر إسنا 20 ألف طن، وشونة بنكر إسنا 5 آلاف طن بخلاف صومعة خليتين 1100 طن بأرمنت، وشونة أرمنت 5 آلاف طن، وقد تم توريد 194.580 طن من شرق العوينات.

وأضاف وكيل الوزارة أنه بدأ أمس موسم توريد القمح بمحافظة الأقصر ببنكر إسنا.

الشون والصوامع



تموين الأقصر تجهز الشون