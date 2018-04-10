صور.. الشيعة يحملون نعشا فارغا خلال إحياء ذكرى الإمام موسى الكاظم فى بغداد







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

أحيى الشيعة فى العراق اليوم الثلاثاء، ذكرى الإمام الشيعي السابع موسى الكاظم أثناء مسيرتهم من وسط بغداد باتجاه حي الكاظمية الشمالي في العاصمة العراقية بغداد.

وحمل الشيعة خلال الذكرى نعشًا فارغًا عليه صورا للإمام، وطافوا بمسيرات فى الشوارع.

ويعتبر موسى الكاظم الإمام السابع عند الشيعة الإثنا عشرية، ووالده هو الإمام جعفر بن محمد الصادق أحد فقهاء الإسلام، وقضى جزءاً من حياته فى السجن، ويسمى بأبو إبراهيم وأبو الحسن، ومن ألقابه: الكاظم والعبد الصالح وباب الحوائج وسيد بغداد.



جانب من الجنازة