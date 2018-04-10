صور.. أهالى قرية صنصفط بالمنوفية يشكون من تلوث مياه الشرب







المنوفية _ محمد فتحى

معاناة حقيقة يعيشها أهالى قرية صنصفط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب سوء مياه الشرب بالقرية، فتلك القرية على وشك كارثة حقيقية تعود لها من جديد لأنها تعرضت منذ ما يقرب من 4 سنوات لحادثة تسمم كبيرة أصيب خلالها ما يقرب 3 آلاف شخص من أهالى القرية سواء كان رجال أو نساء أو أطفال، وذلك بسبب تلوث المياه.

ويقول عادل البكرى قورة: إننا نعانى الأمرين بسبب سوء مياه الشرب بالقرية، والتى لا تصلح للاستخدام الآدمى نهائيا، والتى تسبب فى إصابة العديد من الأهالى بأمراض الفشل الكلوى، والكبد، وأكد أننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين فى شركة مياه الشرب بالمحافظة وقام الدكتور محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة، بإرسال لجنة لتهدئة الأهالى فقط ولم يتم حل المشكلة حتى الآن.

ويشير البكرى أنه لو وجود محطة مياه أهلية قام بإنشاء أحد أهالى القرية، لاستخدامها للشرب مجانا بسبب سوء المياه لتكررت كارثة التسمم مرة أخرى.

وطالب البكرى عودة توصيل خط المياه البحارى القادم للقرية من محطة كفر بلمشط مرة أخرى، وغلق محطة المياه الارتوزى والتى لا تنطبق عليها الشروط والمواصفات القانونية لإنشاء المحطة لأنه قريبة جدا من مصرف يستقبل مياه الصرف من محطة الصرف الرئيسية بالقرية ويسب فيها، فمن المعقول أن تنشئ محطة مياه بجوار مصرف يلقى فيها مياه الصرف، ولماذا حتى الآن يقف مسئولو مياه الشرب دون حل للأهالى البسطاء والذين لا يملكون شراء المياه المعدنية لشربها.

ومن جانبهم رفض مسئولو المياه التعليق نهائيا على موضوع تلوث مياه الشرب بالقرية.



































