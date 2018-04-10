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صور.. أزمة القمامة تتفاقم فى أسوان.. وحملات الشباب والنشء آخر الحلول

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:43 ص
صور.. أزمة القمامة تتفاقم فى أسوان.. وحملات الشباب والنشء آخر الحلول أزمة القمامة تتفاقم فى أسوان


أسوان – صلاح المسن
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شهدت أسوان خلال الأيام الماضية فعاليات "الحملة الشعبية" للتنظيف والتجميل بمشاركة واسعة من الشباب وبدعم من الوحدات المحلية لمجالس المراكز والمدن والقرى بالأفراد والمعدات وذلك استجابة لدعوة اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بالتوسع فى مشاركة كافة الفئات والأطياف على مستوى قرى ومدن المحافظة فى الحملة الشعبية التى دشنها المحافظ بعنوان " تنظيف وتجميل من بيتك للشارع " .

 

وأكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان على أن الحملة تستهدف قيام كل أسرة بنظافة منزلها من الداخل صباح الجمعة فى الفترة الصباحية من العاشرة صباحاً حتى الثالثة ظهراً ثم استكمال العمل بالنظافة أمام المنزل والشارع الذى يقع به من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساء.

 

وأوضح أنه بدءا من يوم السبت من المقرر أن تجمل كل أسرة منزلها بالداخل فى الفترة الصباحية أيضاً ثم تستأنف أعمال التجميل فى الفترة المسائية أمام منزلها وبنفس الشارع أو الحارة أو الزقاق فى نفس توقيتات يوم الجمعة.

 

 وطالب مجدى حجازى من المشاركين فى الحملة ضرورة الترشيد الشديد فى استخدام المياه مع التواصل بالمتطوعين من المجتمع المدنى ورجال الأعمال للمشاركة فى الحملة، مؤكداً أنه أعطى توجيهاته لمجالس المدن والمسئولين عن مشروع النظافة بتقديم كافة أوجه الدعم لنجاح هذه المبادرة سواء فى النظافة العامة أو التجميل من معدات وصناديق قمامة ، وأوضح حجازى بأن الحملة تسعى لإستثمار حالة الحماس والحراك الوطنى لدى الشارع الأسوانى.

 

 وناشد المحافظ جميع الجمعيات بأنوعها ورجال الأعمال والتجار الشرفاء وكل قيادات المجتمع المدنى من القيادات الطبيعية والشعبية والمحلية بالمعاونة فى تنفيذ هذه الحملة لاستعادة الوجه الحضارى لمحافظة أسوان .

 

من ناحية أخرى، تباينت الآراء حول أهمية هذه الحملات وجدواها ما بين مؤيد وداعم، حيث يرى فريق أنها ليست كافية لوحدها، ولابد أن يصاحبها تفيعل لمنظومة النظافة.

 

 يقول " مصطفى إبراهيم" من أهالى أسوان أنها فكرة جيدة حيث تحولت هذه الحملات لسيمفونية شبابية انخرط فيها المئات من الشباب والنشء من الجنسين بأنحاء قرى ومدن أسوان للنظافة وللتجميل ودهان البلدورات ، مما يحملهم مسئوليتهم المجتمعية تجاه وطنهم، مضيفا أن الاستفادة من الطاقات الشبابية يعد هدفا إستراتيجيا فى حد ذاته.

 

و يقول " هانى محمد " من أهالى أسوان أن أسلوب الحملات أسلوب عملى متمنياً استمرار هذه الحملات وعمل كأس لأجمل مدينة وأجمل قرية بمحافظة، مع لابد من تغريم ومعاقبة كل من يتسبب فى تراكم القمامة فى الشوارع وأمام المنازل والمحلات و كذلك مخلفات الباعة الجائلين والأسواق.

الحملة الشعبية
الحملة الشعبية

 

تنظيف الشوارع
تنظيف الشوارع

 

تكثيف أعمال النظافة
تكثيف أعمال النظافة

 

رفع مستوي النظافة
رفع مستوي النظافة

 

الشباب والنشء
الشباب والنشء

 

مشاركة واسعة من الشباب
مشاركة واسعة من الشباب

 

شباب متطوعين للنظافة
شباب متطوعين للنظافة

 


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