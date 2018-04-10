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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:29 م
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صحة القليوبية : اغلاق 103 منشأة طبية تمثل خطورة على المواطنين

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:10 م
صحة القليوبية : اغلاق 103 منشأة طبية تمثل خطورة على المواطنين الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية


القليوبية_نيفين طه
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أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،غلق 103 منشأة طبية عبارة عن عيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات ومخزن " على مستوى مراكز المحافظة خلال شهر مارس الماضى لكونها تمثل خطورة على صحة وسلامة المواطنين .

وأشار الطباخ فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء،إلى أن قرارات الغلق جاءت لمخالفة شروط وزارة الصحة وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى وعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت،وذلك بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية من خلال الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية داخل نطاق المحافظة.

 

 

 

 


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