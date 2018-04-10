صحة القليوبية : اغلاق 103 منشأة طبية تمثل خطورة على المواطنين

صحة القليوبية : اغلاق 103 منشأة طبية تمثل خطورة على المواطنينالثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:10 م
الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
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أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،غلق 103 منشأة طبية عبارة عن عيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات ومخزن " على مستوى مراكز المحافظة خلال شهر مارس الماضى لكونها تمثل خطورة على صحة وسلامة المواطنين .
وأشار الطباخ فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء،إلى أن قرارات الغلق جاءت لمخالفة شروط وزارة الصحة وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى وعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت،وذلك بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية من خلال الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية داخل نطاق المحافظة.
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