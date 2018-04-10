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"سيرة آل سعود" أوبريت غنائى يسرد تاريخ الأسرة المالكة فى السعودية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:28 م
"سيرة آل سعود" أوبريت غنائى يسرد تاريخ الأسرة المالكة فى السعودية عبد العزيز آل سعود


كتب محمد تهامى زكى
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طرح سعود القحطانى، مستشار الديوان الملكى السعودى، والملقب باسم الشاعر ضارى، أوبريتا غنائيا جديدا يحكى سيرة آل سعود منذ بداية نشأتهم وحتى ولى العهد الحالى الأمير محمد بن سلمان.

 

 

الأوبريت الغنائى كلمات ضارى، ألحان وليد الشامى، أداء عبد المجيد عبد الله، راشد الماجد، حسين الجسمى، ماجد المهندس ووليد الشامى.

ونشر القحطانى عبر حسابه على تويتر، فيديو الأوبريت الغنائى، معلقا عليه: "أتمنى أن يحوز على رضاكم، تاريخ الأسرة المالكة الكريمة أكبر من أن يختزل بمجلدات من القصائد، وحسبى من القلادة ما أحاط بالعنق".

 


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