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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:06 م
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سقوط 4 متهمين بحوزتهم حشيشا وأقراصا مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 08:39 م
سقوط 4 متهمين بحوزتهم حشيشا وأقراصا مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية حبس - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات الحشيش والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.س.ح"38 عاما حداد كريتال مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية وبحوزته 3 قطع من مخدر الحشيش والمتهم "محمد.س.م" 24 عاما عاطل ومقيم رفح شمال سيناء وبحوزته 100 قرص مخدر ومبلغ مالى و2 هاتف محمول والمتهم "محمود.ع.ف" 19 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية وبحوزته 36 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ض.م"32 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير وبحوزته 40 قرصا مخدرا وهاتف محمول ومبلغ مالى.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

كما نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1181 مخالفة مرورية متنوعة وشملت354 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و55 مخالفة إزالة ملصقات و58 مخالفة انتظار خاطئ وحجز11 سيارة و129 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو41 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 32 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و34 رخصة لمخالفة البيئة و92 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 30 رخصة لمخالفة خط السير و35 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و34 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 111 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 29 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و52مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و35 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و45 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.


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