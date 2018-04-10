video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سفارة الصين: 300 ألف سائح صينى زاروا مصر العام الماضى

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 06:29 م
سفارة الصين: 300 ألف سائح صينى زاروا مصر العام الماضى جانب من اللقاء


أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

أكدت "سو لى" مستشارة الشئون القنصلية لسفارة الصين بالقاهرة، أن السياحة الصينية الوافدة إلى مصر شهدت طفرة كبيرة، حيث قام أكثر من 300 ألف سائح صينى بزيارة مصر فى العام الماضى، ومن المقرر أن يزداد معدل السياحة الصينية فى هذا العام بنسبة أكبر مستهدف وصولها إلى حوالى مليون سائح سنوياً.

واقترحت مستشارة الشئون القنصلية لسفارة الصين، فى تصريحات على هامش زيارتها لمدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، وضع إرشادات للسائحين باللغة الصينية فى المطار والفنادق والمعالم السياحية مع توزيع كتب الإرشاد السياحى الصينية على السائحين، علاوة على زيادة أعداد المرشدين السائحين المتحدثين باللغة الصينية.

وأوضحت "سو لى"، بأن زيارة الوفد الصينى لأسوان تأتى ضمن اهتمام السفارة الصينية بزيادة أعداد السائحين الصينيين إلى هذه المحافظة العريقة، من خلال تبادل وجهات النظر وإقامة التواصل الدائم والتعاون المطلوب حتى يتسنى للسائح الصينى الاستمتاع بالمعالم والمزارات السياحية ذات الحضارة العظيمة.

والتقت مستشارة الشئون القنصلية لسفارة الصين بالقاهرة، اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، خلال زيارتها لأسوان، والذى أكد أن الصين تعتبر من أهم الدول المصدرة للسياحة العالمية إلى مصر وخاصة أسوان والأقصر، وأنه شخصياً يهتم بالاستماع إلى أى تعليقات أو مقترحات أو أفكار جديدة تساهم فى زيادة معدلات السياحة الصينية، ومنه على سبيل المثال إقامة استراحات تتوافر فيها الخدمات السياحية على طريق أسوان / أبو سمبل لتسهيل رحلة السائحين بالشكل المطلوب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تدشين تحالف مصرى صينى لإنشاء 3 محطات للطاقة الشمسية بأسوان.. صور

السياحه الصينيه

سفاره الصين

محافظ اسوان

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة