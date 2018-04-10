سفارة الصين: 300 ألف سائح صينى زاروا مصر العام الماضى







أسوان – عبد الله صلاح

أكدت "سو لى" مستشارة الشئون القنصلية لسفارة الصين بالقاهرة، أن السياحة الصينية الوافدة إلى مصر شهدت طفرة كبيرة، حيث قام أكثر من 300 ألف سائح صينى بزيارة مصر فى العام الماضى، ومن المقرر أن يزداد معدل السياحة الصينية فى هذا العام بنسبة أكبر مستهدف وصولها إلى حوالى مليون سائح سنوياً.

واقترحت مستشارة الشئون القنصلية لسفارة الصين، فى تصريحات على هامش زيارتها لمدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، وضع إرشادات للسائحين باللغة الصينية فى المطار والفنادق والمعالم السياحية مع توزيع كتب الإرشاد السياحى الصينية على السائحين، علاوة على زيادة أعداد المرشدين السائحين المتحدثين باللغة الصينية.

وأوضحت "سو لى"، بأن زيارة الوفد الصينى لأسوان تأتى ضمن اهتمام السفارة الصينية بزيادة أعداد السائحين الصينيين إلى هذه المحافظة العريقة، من خلال تبادل وجهات النظر وإقامة التواصل الدائم والتعاون المطلوب حتى يتسنى للسائح الصينى الاستمتاع بالمعالم والمزارات السياحية ذات الحضارة العظيمة.

والتقت مستشارة الشئون القنصلية لسفارة الصين بالقاهرة، اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، خلال زيارتها لأسوان، والذى أكد أن الصين تعتبر من أهم الدول المصدرة للسياحة العالمية إلى مصر وخاصة أسوان والأقصر، وأنه شخصياً يهتم بالاستماع إلى أى تعليقات أو مقترحات أو أفكار جديدة تساهم فى زيادة معدلات السياحة الصينية، ومنه على سبيل المثال إقامة استراحات تتوافر فيها الخدمات السياحية على طريق أسوان / أبو سمبل لتسهيل رحلة السائحين بالشكل المطلوب.