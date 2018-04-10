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زراعة دمياط: حصاد 1327 فدان من محصول القمح و2053 فدانا من البنجر

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:36 ص
زراعة دمياط: حصاد 1327 فدان من محصول القمح و2053 فدانا من البنجر محصول القمح - أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
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أكد المهندس ماهر سويلم وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط ، إنه تم البدء فى حصاد محصول القمح لهذا الموسم، حيث تم حصاد 1327 فدانا ، من إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 26 ألفا و237 فدانا.

وأوضح سويلم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى حصاد محصول الفول البلدى، حيث تم حصاد 1707 فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة بإجمالى 3150 فدان، أما فيما يخص محصول الكتان فقد تم حصاد 1224 فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة 1360 فدانا، كما تم حصاد 2053 فدانا من محصول البنجر من إجمالى المساحة المنزرعة والبالغة 5387 فدانا. 

 

 


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