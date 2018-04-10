زراعة دمياط: حصاد 1327 فدان من محصول القمح و2053 فدانا من البنجر

وأوضح سويلم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى حصاد محصول الفول البلدى، حيث تم حصاد 1707 فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة بإجمالى 3150 فدان، أما فيما يخص محصول الكتان فقد تم حصاد 1224 فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة 1360 فدانا، كما تم حصاد 2053 فدانا من محصول البنجر من إجمالى المساحة المنزرعة والبالغة 5387 فدانا.