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روسيا: سنقدم مشروع قرار بمجلس الأمن للتحقيق فى الهجوم الكيميائى بدوما

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 12:20 م
روسيا: سنقدم مشروع قرار بمجلس الأمن للتحقيق فى الهجوم الكيميائى بدوما وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


رويترز
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولى تقترح فيه أن يزور مفتشون دوليون موقع هجوم كيماوى مزعوم فى دوما السورية.

وأضاف أن القرار سيقترح إرسال مفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق فى الهجوم المزعوم.

وكان ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، قال، اليوم الثلاثاء، إن موقف الولايات المتحدة ودول أخرى من مزاعم استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا ليس بناء، وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد تعهد بالرد على الهجوم الكيماوى المزعوم الذى راح ضحيته 60 شخصا على الأقل فى ساعة متأخرة يوم السبت، فيما ينفى الجيش الروسى وقوع الهجوم، لكن بيسكوف قال إن روسيا لم تفقد الأمل بعد فى الجهود الدبلوماسية بشأن سوريا.


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