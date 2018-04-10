روسيا تستبعد احتمال وقوع مواجهة مسلحة مع أمريكا فى سوريا

روسيا تستبعد احتمال وقوع مواجهة مسلحة مع أمريكا فى سورياالثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:20 ص
ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى
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نقلت وكالة تاس للأنباء عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى قوله، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد احتمال لحدوث مواجهة فى سوريا تؤدى إلى اشتباك عسكرى بين روسيا والولايات المتحدة.
ونسبت الوكالة إلى بوجدانوف قوله إن هناك "اتصالات عمل" بين مسؤولين روس وأمريكيين حول سوريا مضيفا أنه يرى أن حين الرأى سيسود فى النهاية.
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