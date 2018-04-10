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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:13 م
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روسيا تبلغ مجلس الأمن رفضها مسودة قرار أمريكا التحقيق فى هجوم الكيماوى بسوريا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:40 م
روسيا تبلغ مجلس الأمن رفضها مسودة قرار أمريكا التحقيق فى هجوم الكيماوى بسوريا سوريا - أرشيفية


رويترز
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أعلن دبلوماسيون، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تبلغ أعضاء بمجلس الأمن أنها ترفض مسودة القرار الأمريكى لإجراء تحقيق جديد بشأن الأسلحة الكيماوية فى سوريا. 
وأوضحت روسيا أنها ستطرح مشروع قرار لإجراء تحقيق بشأن الأسلحة الكيماوية فى سوريا للتصويت بعد تصويت المجلس على المشروع الأمريكى، مؤكده أن مشروع القرار الآخر يدعم تحديدا إرسال محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع هجوم دوما المزعوم. 
 

 


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