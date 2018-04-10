رئيس وزراء فرنسا يحمل حلفاء دمشق مسؤولية خاصة فى الهجوم الكيميائى المفترض







(أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، أن حلفاء النظام السورى يتحملون "مسؤولية خاصة" عن هجوم كيميائى أفادت تقارير عن وقوعه فى دوما، آخر جيوب الفصائل المعارضة قرب دمشق، مثيرا موجة إدانات دولية.

وقال فيليب متحدثا فى الجمعية الوطنية إن "حلفاء النظام يتحملون مسؤولية خاصة فى هذه المجزرة" كما فى "خرق الهدنة" التى أصدرها مجلس الأمن الدولى، متوعدا بـ"الرد على استخدام مثل هذه الأسلحة".