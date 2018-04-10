رئيس وزراء فرنسا يحمل حلفاء دمشق مسؤولية خاصة فى الهجوم الكيميائى المفترض

رئيس وزراء فرنسا يحمل حلفاء دمشق مسؤولية خاصة فى الهجوم الكيميائى المفترضالثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:03 م
رئيس وزراء فرنسا
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، أن حلفاء النظام السورى يتحملون "مسؤولية خاصة" عن هجوم كيميائى أفادت تقارير عن وقوعه فى دوما، آخر جيوب الفصائل المعارضة قرب دمشق، مثيرا موجة إدانات دولية.
وقال فيليب متحدثا فى الجمعية الوطنية إن "حلفاء النظام يتحملون مسؤولية خاصة فى هذه المجزرة" كما فى "خرق الهدنة" التى أصدرها مجلس الأمن الدولى، متوعدا بـ"الرد على استخدام مثل هذه الأسلحة".
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