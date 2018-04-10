رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتح مركز للدراسات القضائية والتدريب

رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتح مركز للدراسات القضائية والتدريبالثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:10 ص
هيئة قضايا الدوله
إضافة تعليق
افتتح رئيس هيئة قضايا الدولة، منذ قليل مركز الدراسات القضائية والتدريب، كما قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وصرح المستشار يسرى مدنى الامين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة بان المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئه قضايا الدولة افتتح دورتين تدريبيتن لمستشارى قضايا الدولة بالاسكندرية ينظمهما مركز الدراسات القضائية بقضايا الدولة.ً
وحضر حفل الافتتاح، الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية البحرية ورئيس محكمة استئناف الاسكندرية عضو المجلس الاعلى للقضاء ومحمد ماضى النائب الاول لرئيس قضايا الدولة وعضو المجلس الاعلى ومحمد وصيف عضو المجلس الاعلى لقضايا الدولة ورئيس نادى القضاة بالاسكندرية ورئيس نادى مجلس الدولة بالاسكندرية ولفيف من المستشارين اعضاء الهيئات والجهات القضائية.
إضافة تعليق
ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع
تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة