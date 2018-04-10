رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتح مركز للدراسات القضائية والتدريب







الإسكندرية - هناء أبو العز

افتتح رئيس هيئة قضايا الدولة، منذ قليل مركز الدراسات القضائية والتدريب، كما قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وصرح المستشار يسرى مدنى الامين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة بان المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئه قضايا الدولة افتتح دورتين تدريبيتن لمستشارى قضايا الدولة بالاسكندرية ينظمهما مركز الدراسات القضائية بقضايا الدولة.ً

وحضر حفل الافتتاح، الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية البحرية ورئيس محكمة استئناف الاسكندرية عضو المجلس الاعلى للقضاء ومحمد ماضى النائب الاول لرئيس قضايا الدولة وعضو المجلس الاعلى ومحمد وصيف عضو المجلس الاعلى لقضايا الدولة ورئيس نادى القضاة بالاسكندرية ورئيس نادى مجلس الدولة بالاسكندرية ولفيف من المستشارين اعضاء الهيئات والجهات القضائية.