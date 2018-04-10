رئيس النواب العراقى: تقسيم العراق مرفوض.. وهناك تبادل مصالح مع إيران

رئيس النواب العراقى: تقسيم العراق مرفوض.. وهناك تبادل مصالح مع إيرانالثلاثاء، 10 أبريل 2018 12:48 ص
الدكتور سليم الجبورى رئيس النواب العراقى
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قال الدكتور سليم الجبورى، رئيس النواب العراقى، أن العراق لديها الرغبة الحقيقية لتجاوز الأزمات والمشكلات العالقة بالمنطقة العربية، وأن إيران دولة جوار، وهناك مصالح اقتصادية وتجارية معها لا يستطيع إنكارها.
وأوضح الجبورى، فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامجه "نقطة تماس"، والمذاع عبر فضائية "ON Live"، أنه بالنسبة للتدخل الإيرانى فى شئون الدول الأخرى، كان هناك طريقتين للتعامل مع هذا، وههما، أما أن نغلق الباب ونقطع العلاقات وهذا الخيار الأصعب للأسباب السابقة، والطريقة الأخرى هى أن نعتمد سياسة تبادل المصالح معها دون التدخل بشئون الدولة الأخرى.
وأكد أن تقسيم العراق مرفوض ونستعين بالخارج لكن دون التدخل فى شئون الدولة، وأن الدولة حاولت من قبل رأب الصدع بين إيران ودول المنطقة، ولكنه بالأمر الصعب، موضحًا أن هناك دول لا ترغب فى بناء العراق مرة أخرى.
وأشار الجبورى، أن العراق طرحت فكرة الأمن الإقليمى المشترك للتنسيق بين دول المنطقة كلها، مختتمًا، أنه يأمل أن تحل الخلافات الموجودة ما بين الدول الجيران، وأن يكون العراق ذو دورًا هامًا فى ذلك.
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