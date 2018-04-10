دخول وخروج 30 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،اليوم الثلاثاء،عن دخول وخروج 30 سفينة،خلال 24 ساعة .