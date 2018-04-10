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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:07 م
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دخول وخروج 30 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 12:32 م
دخول وخروج 30 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة ميناء بورسعيد


بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،اليوم الثلاثاء،عن دخول وخروج 30 سفينة،خلال 24 ساعة .
 
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية،أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .
 
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن  .
 
كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة،وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .
 

 


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دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

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