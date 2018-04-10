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خالد الهيل يهاجم رجب طيب أردوغان : سيخرج جيشك المحتل من قطر قريبا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:44 ص
خالد الهيل يهاجم رجب طيب أردوغان : سيخرج جيشك المحتل من قطر قريبا خالد الهيل


كتبت – شرويت ماهر
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شن المعارض القطرى خالد الهيل، هجومًا حادًا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب خالد الهيل موجها كلامه لأردوغان : "أيها المستعمر ، سيخرج جيشك المحتل من قطر قريبا فأنتم أقذر من وطأ أرض بلادنا والتاريخ يشهد بذلك ، أذل الله أجدادكم على يد اجدادنا وسيذلكم على يدنا بإذن الله".

وجاء هجوم خالد الهيل ردا على تدوينة للرئيس التركى كتب فيها : "نحن لا نحمل وصمة عار الاحتلال والاستعمار، لذلك نحن ناصعو الجبين مرفوعو الرأس شامخون على الدوام، نحن لا نجلب سوى السلام والأمن والحضارة أينما نذهب".

 

خالد الهيل
 

 


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