خالد الهيل يهاجم رجب طيب أردوغان : سيخرج جيشك المحتل من قطر قريبا

خالد الهيل يهاجم رجب طيب أردوغان : سيخرج جيشك المحتل من قطر قريباالثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:44 ص
خالد الهيل
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شن المعارض القطرى خالد الهيل، هجومًا حادًا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكتب خالد الهيل موجها كلامه لأردوغان : "أيها المستعمر ، سيخرج جيشك المحتل من قطر قريبا فأنتم أقذر من وطأ أرض بلادنا والتاريخ يشهد بذلك ، أذل الله أجدادكم على يد اجدادنا وسيذلكم على يدنا بإذن الله".
وجاء هجوم خالد الهيل ردا على تدوينة للرئيس التركى كتب فيها : "نحن لا نحمل وصمة عار الاحتلال والاستعمار، لذلك نحن ناصعو الجبين مرفوعو الرأس شامخون على الدوام، نحن لا نجلب سوى السلام والأمن والحضارة أينما نذهب".
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