خادم الحرمين الشريفين يلتقى نائبا عن حزب العمل البريطانى

خادم الحرمين الشريفين يلتقى نائبا عن حزب العمل البريطانىالثلاثاء، 10 أبريل 2018 12:51 م
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
إضافة تعليق
التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، مع نائب عن حزب العمال البريطانى جون وودك، والذى يزور المملكة حاليا يرافقه عدد من أعضاء البرلمان البريطانى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن العاهل السعودى استعرض - خلال لقائه مع المسئول البريطانى - العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا.
إضافة تعليق
"الجعافرة".. من عاصمة المخدرات بالقليوبية إلى مركز لتصدير الفواكه.. عامان على تطهيرها من أباطرة الكيف.. بعد إنهاء اسطورة الدكش.. اختفاء التجارة الحرام وانتعاش حدائق الموالح وانتظام الطلاب بالمدارس
البرلمان يتصدى للفوضى فى الشارع.. لجنة الإدارة المحلية تحسم تشريع يقنن وضع "سايس السيارات" الخميس المقبل.. ممارسة عملهم برخصة من خلال لجنة بكل محافظة.. والمقابل المادى للانتظار ببعض الشوارع تحدده الدولة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة