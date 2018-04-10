خادم الحرمين الشريفين يلتقى نائبا عن حزب العمل البريطانى

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التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، مع نائب عن حزب العمال البريطانى جون وودك، والذى يزور المملكة حاليا يرافقه عدد من أعضاء البرلمان البريطانى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن العاهل السعودى استعرض - خلال لقائه مع المسئول البريطانى - العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا.