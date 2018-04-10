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جراحات السمنة المفرطة والقنوات المرارية فى ورشتى عمل بـ"جراحة طب المنوفية"

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:33 ص
جراحات السمنة المفرطة والقنوات المرارية فى ورشتى عمل بـ"جراحة طب المنوفية" خلال المؤتمر


المنوفية _ محمد فتحى
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عقد قسم الجراحة بكلية طب جامعة المنوفية ورشتى عمل حول جراحات السمنة المفرطة واستكشاف القنوات المرارية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد جمال عميد الكلية.

 

وأشار الدكتور أشرف زين الدين رئيس قسم الجراحة ورئيس الورشة إلى أن الورشتين عقدتا على هامش المؤتمر السنوى لقسم الجراحة، وأوضح أنه تم خلال الورشتين عمل حالتين سمنة وثلاث حالات استكشاف قنوات مرارية لتدريب شباب الاطباء وتبادل الخبرات.

 

وأضاف أن الورشة حضرها 50 من أطباء الجراحة وأعضاء هيئة التدريس من جامعات المنوفية والمنصورة والزقازيق وطنطا ودمنهور والمستشفيات المركزية، كما شارك فى فعاليات الورشتين الدكتور شوقى شاكر والدكتورة ألفت السباعى والدكتور محمد ليثى.

 

وأجرى جراحات السمنة الدكتور فهيم بسيونى رئيس جمعية جراحة المناظير المصرية وعمليات استكشاف القنوات المرارية مع استئصال المرارة بالمنظار الدكتور أحمد نصار الاستشارى البريطانى.

 


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