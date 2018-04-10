جامعة المنوفية تطلق قافلة متكاملة الى الواحات البحرية







المنوفية - محمود شاكر

أطلقت إدارة القوافل بجامعة المنوفية، قافلة متكاملة من كليات الزراعة والطب والطب البيطرى والتمريض والصيدلة إلى الواحات البحرية،وذلك فى إطار القوافل المتكاملة للجامعة.

وتأتى القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار،وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة،وتحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة، والمشرف العام على القوافل،والدكتور محمود قورة المشرف الفنى على القافلة، وتضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك لخدمة أهالينا وأبنائنا فى المناطق النائية.

أشارت الدكتورة داليا حمدان وكيلة كلية الصيدلة للشئون التعليم والطلاب ومسئولة القوافل،أن الكلية تشارك بالأدوية اللازمة لجميع التخصصات المختلفة، تحت رعاية الدكتورة وفاء زهران عميدة كلية الصيدلة.