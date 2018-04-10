جامعة الزقازيق ترشح الدكتور أحمد عمر هاشم لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام







الشرقية - حمدى عبد العظيم

رشح مجلس جامعة الزقازيق،الدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ الحديث ورئيس جامعة الأزهر السابق لجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام، تقديراً لعطائه العلمى والإدارى خلال توليه لمنصبه واستمرار مسيرته فى العطاء وجهوده في خدمة.

وأشار رئيس الجامعة فى بيان له اليوم إلى أن الجامعة حرصت علي هذا الترشيح تكريما للدكتور أحمد عمر هاشم لما قدمه طوال مسيرته العلمية والعملية ولاستمرار تواصل عطاؤه في خدمة الإسلام كأحد أبناء محافظة الشرقية الذين نفخر بهم.

يذكر أن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وبلغ عدد مؤلفاته 120 مؤلفا أخرها شرح صحيح البخاري في 16 مجلد كل مجلد 600 صفحة وأن له جهود فى خدمة الدعوة منذ نصف قرن من الزمان فى وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة والمؤتمرات المحلية والدولية وله برنامج يومى فى إذاعة القرآن الكريم منذ 20 عاماً (فى ظلال الهدى النبوى )وشغل منصب رئيس جامعة الأزهر لمدة ثمانى سنوات وصل فيها عدد الكليات التي تم إنشاؤها 72 كلية في مختلف ربوع مصر.