تمريض جامعة قناة السويس تنظم مؤتمرها الطلابى الأول "الطريق للإبداع"الثلاثاء، 10 أبريل 2018 12:23 م
الدكتورة وفاء عبدالعظيم عميد كلية التمريض
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تنظم كلية التمريض جامعة قناة السويس مؤتمرها الطلابى البحثي الدولى الأول،غدا الأربعاء،تحت عنوان التمريض الطريق للإبداع تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض،وإشراف الدكتورة إيناس محمد عبد الله وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب مقرر المؤتمر الدكتور أسامة الشحات.
وأكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة كلية التمريض فى بيان لها،على أن هناك مشاركات من جميع الجامعات المصرية ومنها بنها ودمنهور،والزقازيق،وحلوان ،وسوهاج،وأسيوط ،كما يشارك طلاب كلية التمريض بعمل أوراق بحثية متميزة،وأن المؤتمر يعد متميزاً على مستوى جامعة قناة السويس وهو طلابى بحثى.
وأشارت الدكتورة إيناس عبد الله وكيل كلية التمريض إلى إن محاور المؤتمر تشمل الأخلاقيات فى التمريض والجديد فى مهارات الاتصال والتواصل،كما يناقش جودة التعليم فى التمريض،ودراسات التمريض حالات عملية بالإضافة الى تقديم أبحاث مختلفة فى مجال التمريض.
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