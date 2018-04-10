تعليم أسيوط ينهى إستعداداته لإمتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية







أسيوط - ضحا صالح

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط إستعداداتها لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ،والتى من المقرر أن تبدأ فى ٢٨أبريل الجارى.

ومن جانبه عقد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إجتماعا موسعا بحضور عبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمد عبد المحسن مدير عام الخدمات وهشام طاهر مدير إدارة شئون الطلاب ،وضم المديرين والموجهين العموم ومديرى الإدارات ،وذلك لمناقشة الإستعدادات النهائية الخاصة لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادةالإعدادية" .

وطالب وكيل الوزارة مديرى الإدارات والموجهين العموم ،ضرورة مراعاة المحذوف من المناهج وعدم إدراجها ضمن أسئلة الإمتحان ،مشددا على أن تكون ورقة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر ،وبخط واضح وأن تكون جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي و خالية من التعقيد والغموض.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة زيارة مديرى الإدارات والموجهين للمدارس بكافة المراحل التعليمية للتأكد من تنفيذ خطة المنهج والإنتهاء منها كاملة وكذلك المراجعة مع الطلاب قبل بدء الإمتحانات، مشددا على ضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأى شخص دخول المدرسة، أثناء فترة الإمتحانات لغير المختصين وكذلك التأمين الكامل للكنترولات داخل هذه المدارس، مع ضرورة ألا توضع أسئلة الإمتحانات فى غرفة غير مصبعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بأداء الطلاب للإمتحانات فى جو من الهدوء والإنضباط ،بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ,ومحاربة الغش وعدم السماح به ومساءلة من يخالف ذلك,وأن تكون الإضاءة والتهوية داخل اللجان كافية مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظا على سلامة الطلاب .