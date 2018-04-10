ترامب وماكرون يؤكدان ضرورة الرد على المشتبه باستخدامهم الكيماوي فى سوريا







كتب إبراهيم حسان

أكد الرئيسان الأمريكى دونالد ترامب، والفرنسى إيمانويل ماكرون، أن العالم بحاجة إلى رد على المشتبه باستخدامهم السلاح الكيماوي في سوريا، حسبما ذكرت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل.