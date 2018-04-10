بعثة الاتحاد الأوروبى تطلق 24 مراقبا لمتابعة الانتخابات التشريعية اللبنانية







أ ش أ

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبى فى لبنان، أن هناك 24 مراقبا تابعين للبعثة سيتابعون الانتخابات التشريعية اللبنانية المقررة فى 6 يونيه المقبل، بحيث يتم توزيعهم على 12 موقعا فى مختلف المناطق اللبنانية بدءا من الإجراءات التحضيرية ووصولا إلى إصدار النتائج وحتى انتهاء مهلة تقديم الطعون.

وقال نائب رئيس البعثة خوسيه انطونيو دو جبريال - فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء - "إنه سيتم إرسال 12 فريقا يتألف كل منها من شخصين، لمتابعة كل جوانب العملية الانتخابية وسيلتقون المسئولين قبل الانتخابات وبعدها، وسوف يرسلون تقريرا مفصلا بملاحظاتهم إلى فريق المحللين التابع للاتحاد والموجود فى بيروت"، وأضاف "أن رئيسة البعثة والعضو فى الاتحاد الأوروبى ايلينا فالنسيانو، ستصل إلى بيروت اليوم، لعقد سلسلة لقاءات مع المسئولين اللبنانيين ومع المرشحين ومع باقى المعنيين بالانتخابات على أن تختم جولتها بمؤتمر صحفى يوم الجمعة المقبلة والتى ستطلق فيه رسميا بدء عمل البعثة".

ولفت إلى أن البعثة جاءت إلى لبنان بدعوة من السلطات اللبنانية؛ لمتابعة الانتخابات ووضع تقييم لكل نواحى العملية الانتخابية بما فى ذلك الإطار القانونى وإدارة هذه العملية، وتسجيل الناخبين وتقديم الترشيحات، واحترام الحريات الأساسية والوصول إلى الإعلام، وأداء المؤسسات الإعلامية، وعملية الاقتراع واحتساب الأصوات وإعلان النتائج..مؤكدا أن مهمة البعثة ستستمر إلى ما بعد الانتخابات، لمتابعة الشكاوى والطعون والقرارات التى ستصدر فى شأنها.