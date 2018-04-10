video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

برلمانى روسى ينفى تعطيل موسكو إشارات الطائرات الأمريكية فى سوريا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:03 م
برلمانى روسى ينفى تعطيل موسكو إشارات الطائرات الأمريكية فى سوريا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية


موسكو(أ ش أ)
إضافة تعليق

وصف النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع فى مجلس الاتحاد الروسى، يفجينى سيريبرينكوف، الأنباء بشأن تعطيل روسيا لإشارات الطائرات بدون طيار الأمريكية فى سوريا بأنها "كاذبة"، مشيرا إلى أن روسيا لا تنتهك الاتفاقيات الدولية.

وقال سيريبرينكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء "أن هذه معلومات مزيفة أخرى من جانب وسائل الإعلام الأميركية، والتى زادت فى الآونة الأخيرة"، مضيفا: "أن بلاده أكدت مرارًا وتكرارًا أن أفعالها، بما فى ذلك فى سوريا، تنفذ وفق المعاهدات الدولية".

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت فى وقت سابق من اليوم أن روسيا بدأت بتعطيل إشارات الطائرات بدون طيار الأميركية فى سوريا، تحسبا لضربات أمريكية محتملة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنتاجون: روسيا تبدأ عمليات تشويش على الطائرات بدون طيار فى سوريا

سوريا

موسكو

اتهام موسكو بالتشويش على طائرات امريكا

امريكا

طائرات بدون طيار

روسيا

الحرب فى سوريا

الصراع الامريكى الروسى




لا تفوتك
محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة