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برلمانى روسى: موسكو مستعدة لمساعدة بعثة منظمة حظر الأسلحة فى زيارة دوما

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:30 ص
برلمانى روسى: موسكو مستعدة لمساعدة بعثة منظمة حظر الأسلحة فى زيارة دوما جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية


موسكو (أ ش أ)
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أبدى النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن فى مجلس الاتحاد الروسى (البرلمان) يفجينى سيريبرينيكوف اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لمساعدة بعثة منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية فى زيارة مدينة دوما السورية، متوقعا انه فى حال موافقة المنظمة على هذه الزيارة فإنها قد تكون قبل نهاية الاسبوع الجارى.

وقال سيريبرينيكوف (حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية)" إن روسيا مستعدة لتسهيل رحلة البعثة، وإننا نتوقع أن تفى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالواجبات التى أنشئت من أجلها" ،مضيفا أن الزيارة ربما تتم قبل نهاية الاسبوع الجارى فى حال وافقت عليها المنظمة بشكل رسمى.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية قد اتهمت الحكومة السورية والرئيسى بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين فى مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، وهو الأمر الذى نفته الحكومة السورية صحته، ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر بالخارجية السورية قوله إن "تلك المزاعم أسطوانة مملة غير مقنعة إلا لبعض الدول التى تتاجر بدماء المدنيين وتدعم الإرهاب فى سوريا"، وشدد المصدر على أن مزاعم كهذه تظهر فى كل مرة يتقدم فيه الجيش السورى على حساب الإرهابيين .

 


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